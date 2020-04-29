شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السديس: أبواب الحرمین الشريفین ستفتح أمام المصلین قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة عكاظ السعودية عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو، للرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشیخ عبد الرحمن السديس، مساء أمس الثلاثاء، يقول فيه إن أبواب الحرمین الشريفین ستفتح أمام المصلین قريبا.

وقال السديس، وفقا للفيديو المنشور: "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة".

وأكد أن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ مضيفا: "الدولة أحرص منا على هذا الأمر".

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كما دعا إلى عدم التسرع في التحرر من القیود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق في وقت سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق دخول المصلين.