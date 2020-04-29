شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يبحث مع رئيس البنك الأوروبى سبل التعاون في ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتى، سبل التعاون مع البنك فى ظل الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أنه تم خلال المباحثات التي جرت عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة من جانب الأردن للتعامل مع الفيروس واحتوائه والتدابير والإجراءات المنفذة في الجوانب المختلفة وخاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

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