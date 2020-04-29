شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تدرس ملفات السجناء المنتفعين من العفو الملكى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أمير منطقة جازان بالسعودية، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بما يتماشى مع الأمر السامي القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك. وفقا لموقع "سبق" السعودى.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان رئيس لجنة " تراحم " لرعاية السجناء وأسرهم علي بن موسى زعلة، أن الأمر الكريم يشمل الفئة المستحقة من نزلاء ونزيلات كل من الإصلاحية الرئيسة بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية.

وبين أن اللجان تضم في عضويتها مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون وممثلين عن إمارة المنطقة ( إدارة شؤون النزلاء والموقوفين ) والمحافظات ذات العلاقة إلى جانب مندوبين عن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالأحداث في دور الملاحظة ورعاية الفتيات، وتباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً للتوجيهات المبلغة للجميع.