شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين في جميع المصليات الداخلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، فايز الحارثي، إن الإدارة تنظّم المصلين داخل مصليات محددة، وذلك بعد تعقيمها وتطهيرها، حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين، وإغلاق المصلى بعد وصول المصلين إلى عدد محدد.

من جهته بيّن مدير إدارة الممرات، ناصر حمزي، أن الإدارة توجّه المصلين إلى المصليات بالتعاون مع رجال الأمن، مع الحرص والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

Advertisements