«غضب الليرة» يحرق مصارف لبنانية

بيروت: ”الخليج 365”

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏

تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي على الرغم من قرار التعبئة، وفرض الحجر المنزلي، وتطورت ظاهرة الاعتصامات وقطع الطرقات منذ ليل أمس الأول الاثنين إلى توترات أمنية واشتباكات مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وصلت إلى حد إطلاق النارعلى الجيش وقذف عناصره بعبوات ناسفة وإحراق واجهات بعض المصارف لاسيما في مدينة طرابلس ما خلّف أضراراً مادية بالغة، وأوقع جرحى من الجيش والمتظاهرين إضافة الى مقتل متظاهر قضى متاثراً بجراحه وتم تشييعه في مسيرة حاشدة.

عاد الهدوء الحذر إلى طرابلس أمس الثلاثاء وشهدت المدينة حركة سير خجولة جداً، وسط انتشار واسع لوحدات الجيش وعناصر الأمن الداخلي ونفذ الجيش مداهمات لتوقيف المخلين الذين أحرقوا آلية تابعة له وحطموا واجهات المصارف وألقوا القنابل الحارقة على الصرافات الآلية، فيما نفذ «حراك بعلبك»، وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل وأمام مركز أمن الدولة رفعت خلالهما شعارات تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع سعر صرف الدولار، وطالب المعتصمون بإطلاق الناشط محمد العشي، بينما أقدم عدد من الشبان على قذف واجهة أحد المصارف في محلة ​رأس النبع​ في بيروت فجر أمس الثلاثاء بعبوات حارقة، ما أدى الى إتلاف الواجهة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان ليل أمس الأول الاثنين قد شهد قطع العديد من الطرقات في معظم المناطق؛ حيث قطع المتظاهرون اوتوستراد ذوق مصبح والمسلك الغربي لأوتوستراد جبيل، والطريق عند جسر يسوع الملك باتجاه بيروت، وحصل تدافع مع عناصر الجيش الذين تدخلوا لإعادة فتحها. كذلك عمد محتجون إلى قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، كما شهدت ساحة الشهداء تحرّكاً ضد تردّي الأوضاع الاقتصادية المعيشية. وتمّ قطع السير على اوتوستراد المنية قرب البلدية، وطريق عام برالياس وتعلبايا أيضاً، وشمالاً في دير عمار عند البلدية وطريق البداوي والمحمرة. وفي ساعة متأخرة من ليل أمس الأول الاثنين، تعرّضت واجهات مجموعة من المصارف لعملية تكسير في منطقة الجميزات وفي شوارع داخلية مختلفة، ومنها: تدمير واجهة بنك الاعتماد المصرفي على طريق الميناء إلى جانب حريق في البنك اللبناني الفرنسي في ساحة النور، إضافة إلى إحراق آليتين عسكريتين. وعلى إثر الإعتداءات، أعلنت جمعية المصارف إقفال جميع مقرّات المصارف في طرابلس ابتداء من يوم أمس الثلاثاء إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها. وفيما توفي أمس في طرابلس متظاهر يدعى فواز السمان بعدما أصيب الليلة السابقة، دعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات، محذرة من أنها لن تتهاون مع أي مخل بالأمن والاستقرار وكل من تسول له نفسه التعرض للسلم الأهلي، مشيرة إلى إصابة 54 عسكريّاً من بينهم 6 ضباط، وتوقيف 13 شخصاً.

من جهة أخرى، أبلغ الرئيس ميشال عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، خلال استقباله أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات «الإسرائيلية» يهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني في منطقة الحدود الجنوبية التي يسهر على تثبيت الأمن فيها الجيش اللبناني بتنسيق كامل مع قوات «اليونيفيل»، فيما اعتبر كوبيتش، أن الأحداث المأساوية في طرابلس التي تواجه فيها المتظاهرون غير السلميين مع الجيش اللبناني والتي أدت إلى استشهاد متظاهر ووقوع إصابات من الطرفين ترسل إشارة تحذير للقادة السياسيين في لبنان، مشيراً إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لتبادل تصفية الحسابات أو الاعتداء على البنوك؛ بل إنها اللحظة التي يتعين فيها توفير الدعم الملموس للأغلبية المتزايدة من اليائسين والفقراء والجوعى من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد.

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أن الأحداث المعيشية والاجتماعية تفاقمت فجأة بفعل فاعل، فيما أقرّ ​مجلس الوزراء​ أوّل ثلاثة تدابير من الخطّة الآنيّة لاستعادة ​الأموال المنهوبة​، وأحال الأُخرى إلى هيئة الاستشارات والتشريع، في وقت لا يزال الخلاف السياسي بين الموالاة والمعارضة محتدماً حول إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وسط تخوف مما سماه البعض الاصطدام الكبير واتخاذ أبعاد أمنية تتطور إلى أعمال عنف في الشارع.

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الدولار بـ 4200 ليرة



ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في مضاعفة مصاعب لبنان المالية. وانخفضت الليرة التي فقدت ما يزيد على نصف قيمتها منذ أكتوبر، بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي وقال أحد المستوردين إن الدولار الأمريكي بيع مقابل 4200 ليرة لبنانية يوم الثلاثاء على الرغم من توجيه المركزي الذي حدد السعر عند 3200 ليرة.