أوروبا تتسلح بالكمامات لاستعادة «الحياة الطبيعية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسارعت خطى العديد من الدول الأوروبية لتخفيف إجراءات الحجر المنزلي أو الدخول في مرحلة ثانية من تخفيف القيود وتطبيع الحياة خلال مايو المقبل. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إنه يمكن للفرنسيين مغادرة منازلهم ابتداء من 11 مايو دون الحاجة إلى تصاريح لذلك، كما أكد فتح المدارس تدريجيا، لكنه اشترط ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمناطق العامة، مشيراً إلى أن الاستمرار في فرض القيود يعني المخاطرة بانهيار الاقتصاد.



وفرضت ألمانيا الكمامات في كل المتاجر في برلين اعتباراً من اليوم الأربعاء، في خطوة سبق أن اتخذتها كل المناطق الألمانية الأخرى، وسط نقاش حول تسريع تخفيف العزل المنزلي. وسمحت النمسا لمواطنيها بالتنقل من جديد دون قيود اعتباراً من الأول من مايو.

وفي بريطانيا، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المملكة المتحدة لم تصل بعد إلى نقطة الرغبة في تغيير قواعد التباعد الاجتماعي، في حين تركز الحكومة على مراجعة الإجراءات بحلول السابع من مايو، بينما وضعت إسبانيا خطة من أربع مراحل للعودة للحياة الطبيعية بنهاية يونيو.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها ستعتمد عقار «ريمديسيفير»، المضاد للفيروسات، كعلاج لمرضى «كوفيد-19»، فيما أعرب علماء صينيون عن ثقتهم بأنه لا يمكن استئصال الفيروس التاجي الجديد كلياً من الوجود، كما حدث مع «سارس»، ورجحوا أن يصبح «كوفيد-19» مرضاً موسمياً كالإنفلونزا.

عربياً، قالت شرطة عمان السلطانية إنه سيتم إنهاء نقاط السيطرة والتحكم بين مختلف محافظات السلطنة اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، مع تأكيد إبقاء نقاط السيطرة والتحكم على محافظة مسقط واستمرار عملها بذات الآلية المتّبعة سابقاً. وأضافت الشرطة أنه سيتم إبقاء العزل الصحي العام على ولايتي مطرح ومسقط وكذلك العزل الصحي العام بمنطقة السوق التجاري بولاية جعلان بني بو علي إلى إشعارٍ آخر.