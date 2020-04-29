واشنطن مستعدة للاعتراف بضم الاحتلال أجزاء من الضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، فيما أصيبت امرأة «إسرائيلية» بجروح، أمس الثلاثاء، بعدما تعرضت للطعن قرب مجمع تجاري في مدينة كفار سابا شمالي «تل أبيب»، فيما سمحت دولة الاحتلال بدخول 80 ألف عامل فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948، في وقت أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة للاعتراف بضمّ «إسرائيل» أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية المحتلّة، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في القدس المحتلة.



وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين: «كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة «الإسرائيلية» وتطبيق القانون «الإسرائيلي» على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها (الرؤية) جزءاً من دولة إسرائيل». وأضافت أنّ الاعتراف الأمريكي بهذا الضمّ سيتمّ «في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس ترامب». ويمثّل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء الماضي، حين قال إنّ القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة «الإسرائيلية» المقبلة.

من جهة أخرى، قالت الشرطة «الإسرائيلية» في بيان لها: «تلقى مركز الشرطة عند ظهر أمس بلاغاً حول طعن امرأة (62 عاماً) في مدينة كفار سابا، وخلال الحادث وصل «إسرائيلي» إلى المكان، وشاهد العملية فقام بإطلاق النار نحو المشتبه فيه». وأضافت أن الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 19 عاماً هو من الضفة الغربية المحتلة، وقد أصيب بجروح وصفتها الطواقم الطبية بالمتوسطة. وأوضح بيان الشرطة «أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان نقلت المصابة لتلقي العلاج في مركز مئير الطبي في مدينة كفار سابا. وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقاً في عملية الطعن.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال أمس حملة اعتقالات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال بمشاركة عناصر من المخابرات «الإسرائيلية» اقتحموا عدداً من منازل المقدسيين في البلدة القديمة، وتم اعتقال ما لا يقل عن 6 شبان فلسطينيين. وتزامن ذلك مع اندلاع مواجهات في ساعة مبكرة من فجر أمس في حي عبيد بقرية العيسوية، بعد أن اقتحمتها قوات من شرطة الاحتلال.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن الحكومة «الإسرائيلية» صادقت على دخول 80 ألف عامل فلسطيني؛ للعمل بمناطق الداخل بعد موافقة جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» ومجلس الأمن القومي. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أمس، إن «إسرائيل» ستسمح بدخول 80 ألف عامل فلسطيني ممن يحملون تصاريح عمل بالداخل من يوم الأحد المقبل، 65 ألفاً منهم من العاملين بقطاعات البناء والزراعة.

(وكالات)