شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. والعلاقة مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عاطف الغمري

من بين أكثر الكتب جذباً للأمريكيين، لقراءته هذه الأيام، كتاب «كيف نهضت الصين بينما نخبة أمريكا نيام». وموطن الجاذبية في هذا الكتاب ليس فقط لعنوانه المثير؛ بل أيضاً لأن مؤلفه الجنرال روبرت ستالدينج، مشهود له بأنه في مقدمة الخبراء العارفين بشؤون الصين، وبفهم الجبهات المتعددة للمواجهات بين الصين والولايات المتحدة، أو بحرب الصين على أمريكا حسب التعبير الذي يستخدمه، وأنها حرب ليست عسكرية، والمؤلف رئيس سابق لرؤساء أركان الحرب بوزارة الدفاع الأمريكية، وعمل لسنوات ملحقاً عسكرياً في بكين، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاديات من جامعة ميسورى.

وزاد من اتساع توزيع كتابه، ما اتفق عليه كثير من النقاد، من أنهم ينصحون بأن يقرأه كل سياسي، ومواطن، وأعضاء الميديا في الولايات المتحدة.

كتاب الجنرال ستالدينج يحوي ما يدور من حرب التجسس المتبادلة، وحروب الفضاء، وكيف أن الصين جعلت من الحرب مواجهة اقتصادية في جوهرها، بعد أن وضعت القدرة الاقتصادية في مرتبة تفوق مكانة القدرة العسكرية. وإن ما تفعله الصين معنا، هو نفس ما سبق أن فعلناه نحن مع الاتحاد السوفييتي حين ركزنا على إضعاف قدراته الإنتاجية من داخله، يقول الكتاب إن الصين شنت حربها على أمريكا على امتداد ست جبهات هي: الاقتصادية، والعسكرية، والدبلوماسية، والتكنولوجيا، والتعليم، والبنية التحتية.

يتحدث المؤلف في كتابه، عن اختراق الصين لمؤسسات أمريكية، بشكل يؤثر في الأمن القومي الأمريكي، بالنظر إلى التركيز الكبير من الميديا على أن التهديد للأمن القومى قادم من روسيا، بينما الخطر الأكبر يكمن في الشرق الأقصى، وأنه من نتائج ما يجري على الجبهات الست للمواجهة الصينية مع الولايات المتحدة.

ويشير ستالدينج إلى وجود 350 ألف صيني يتعلمون في الجامعات الأمريكية وهم ينقلون إلى بلدهم ما تحتاج إليه من معرفة عنا، وعن تفكيرنا، واتجاهات سياساتنا.

ومن بين ما فعله الصينيون أنهم عرضوا على خبراء أمريكيين أموالاً كثيرة، لإنشاء صناديق استثمار، ليتم من خلالها نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.

كذلك تم توقيع اتفاق بين أمريكا والصين مدته 30 سنة، يسمح لها بالمشاركة في الاستفادة من تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية.

ويرى المؤلف أن قادة أمريكا فشلوا في حماية الأمريكيين على امتداد العقود الماضية، بينما الصين تحقق انتصارها على الجبهات الست، وأن الوقت أصبح متأخراً لعلاج هذه الصدمة.

وبينما كان هذا الكتاب واسع الانتشار يلقى اهتماماً كبيراً من الأمريكيين، إلا أن كتاباً كثيرين كانت لهم وجهات نظر وانتقادات لا تتفق مع رؤية مؤلفه الجنرال روبرت ستالدينج. ومن قراءة مجمل هذه الآراء، فإنها ترى أن الصين تدير استراتيجيتها في عصر تطورت فيه مفاهيم الأمن القومي وأنماط الحروب، ومنها على سبيل المثال حرب الجيل الرابع التي ابتدعت الولايات المتحدة نظرياتها في عام 1989، والتي تعني مهاجمة الدولة العدو من داخلها، دون أي اشتباكات عسكرية، أو إراقة دماء أبنائها.

وإذا كان المؤلف يرى أن النخبة من الحزبين قد فشلت في أداء دورها الأساسي في حماية أمننا القومي، بينما كان الصينيون يحققون قفزات تؤثر في قاعدتنا الصناعية، والتكنولوجية، وأمننا الاقتصادي، فإن قادتنا أداروا سياسات ضيقة الأفق. وهذا الوضع الراهن يحتاج صياغة لاستراتيجية شاملة يشارك في رسم خطوطها، المفكرون، والأكاديميون، ورجال الصناعة والاقتصاد، والمشرعون؛ وبحيث يمكنها مواجهة هذا التحدي للدولة الأمريكية. ومن هؤلاء الذين انتقدوا الكتاب، من يرى أن المؤلف متحيز ضد الصين، وهو يغفل عن كون الولايات المتحدة تتخذ سياسات مستفزة للصين، ويتجاهل حقيقة أن العالم يتغير، وإن فن الحرب ذاته، لم يعد ينبني على أفكار قديمة زال أوان العمل بها. وبالتالي فإن ما تفعله الصين في حربها غير العسكرية، هو نفس ما تفعله أمريكا.