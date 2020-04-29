القطاع الصحي بأبوظبي يسجل 1.8 مليار درهم قيمة مضافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، تحديات قطاع الصحة وتعزيز دوره في دعم جهود حكومة الإمارة لتنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك في الاجتماع الثاني «عن بعد» لملتقى «النبض الاقتصادي» الذي شارك فيه محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة وحوالي 16 مستثمراً ورجل أعمال من أصحاب المنشآت الصحية المسجلة في أبوظبي.

وأشاد محمد علي الشرفاء بجهود الفرق الطبية في الإمارات للسيطرة على وباء فيروس كورونا، وأشار إلى أن هناك 645 مستشفى ومركزاً طبياً وعيادة مرخصة لمزاولة مهامها بأبوظبي.

وأوضح أن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي تكمن أهميته في كون قيمته المضافة سجلت ملياراً و865 مليون درهم لعام 2019 وبمعدل نمو قيمته 2.2% فيما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع لنفس العام ملياراً و758 مليون درهم.

وأشار إلى أن دائرة الصحة في أبوظبي أطلقت مؤخرا النسخة المحدثة من خطة الطاقة الاستيعابية التي تعد مرجعا أساسيا وشاملا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع الصحي في أبوظبي.

من جانبهم تناول رجال الأعمال والمستثمرين في مجال الرعاية الصحية المشاركين في جلسة النبض الاقتصادي عدداً من التحديات التي يواجهونها ومنها تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الرعاية الصحية بسبب الأزمة الناتجة عن الجائحة ما تسبب في تعطيل العديد من الخدمات في المنشآت الصحية وأثر على عدد كبير من العمالة في هذا القطاع إلى جانب قلة الكادر الطبي المتخصص لتغطية الحالات المتزايدة في ظل الأزمة الراهنة.

وتناول المشاركون في اجتماع النبض الاقتصادي مسألة الرسوم المستحقة على المنشآت الصحية ودفع الاستحقاقات المالية من شركات التأمين الصحي ورسوم الكهرباء والماء.