40 قتيلاً بانفجار صهريج في عفرين شمالي سوريا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل أكثر من أربعين شخصاً بينهم مدنيون ومقاتلون سوريون موالون لأنقرة، أمس الثلاثاء، جراء تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين في شمالي سوريا، فيما استهدفت طائرة تركية مسيّرة، فجراً، مركزاً أمنياً تابعاً لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب.



وقال وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، قتلوا جراء تفجير عبوة ناسفة في مدينة عفرين الواقعة بريف حلب الشمالي. وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 47 شخصا بجروح. وأشارت إلى أن الهجوم نفذ بواسطة صهريج وقود وقنابل، وحمّلت «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً، مسؤولية الهجوم. وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن التفجير في عفرين استهدف سوقاً شعبياً قرب مقر للتجنيد. وأوضحت أن التفجير ناجم عن الصراعات بين الفصائل المسلحة المتناحرة في تلك المنطقة.

وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال في وقت سابق إن «22 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت في صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين» التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها. وتسبب الانفجار باندلاع نيران أدّت إلى تفحم الجثث، وفق المرصد، الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من قوات «قسد»، إن طائرة تركية مسيرة استهدفت المركز العام لما يعرف باسم «قوى الأمن الداخلي» التابع لإدارة «قسد» في عين العرب، مشيرة إلى أن الصاروخ أصاب سيارة عسكرية أمام المركز الذي يقع وسط المدينة، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. يأتي ذلك فيما قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان: القوات التركية تستهدف كوباني (عين العرب) منذ صبيحة أمس بقصف مكثف.

وأكد بيان القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا أن قوات الاحتلال التركي تواصل استهدافها لمناطقنا وقواتنا الساهرة على احتواء تفشي فيروس كورونا، إضافةً لالتزامها بالنداء الأممي لوقف إطلاق النار.(وكالات)