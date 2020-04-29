«خيرية أم القيوين» تدعم مراكز الحجر الصحي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: ”الخليج 365”

بتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أعلنت الجمعية عن تبرعها ب 100 جهاز تكييف للمباني الخاصة بالحجر الصحي بإمارة أم القيوين.

وأوضح الشيخ مروان بن راشد المعلا، أن هذه الخطوة تأتي دعماً من الجمعية لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من فرص انتشاره، وانطلاقاً من الحس الوطني الذي يتمتع به كافة أبناء الإمارات.

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