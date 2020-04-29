الكاظمي: أسعى لتشكيل حكومة بمستوى الأزمات وحلولها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أنه يسعى إلى تشكيل حكومة تكون بمستوى الأزمات وحلولها، رافضاً ما اعتبره ضغوطاً لتقويض الدولة. فيما دعا برلمانيون الكتل السياسية إلى التنازل قبل فوات الاوان، بينما نفى ائتلاف «دولة القانون»، ترشيحه أية شخصية لأي موقع وزاري في تشكيلة الكاظمي.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع «تويتر» إن المسؤولية التي تصديتُ لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية. وأضاف: إن الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها؛ لذا على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية. وتابع: أقبلُ الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة.

وتعهد الكاظمي، بالعمل على تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. وقال، خلال لقائه بوفد من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان، إن الحكومة سوف تسعى الى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد إنتاج الثقة في العملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي.

ومن جانبها، أكدت النائب عن المكون الكردي، الا طالباني، في تغريدة لها على موقع «تويتر»، أن الكتل السياسية التي اصطفت في القصر مع رئيس الوزراء المكلف، تمارس اليوم ضغوطاً عليه قد تدفعه إلى طريق مسدود. وشددت على، أن الشارع العراقي بات مثقلاً بالأزمات، ولم يعد يحتمل هكذا مهاترات سياسية غايتها المنافع الضيقة؛ لذا على الجميع التنازل «قبل فوات الأوان».

وفي السياق، نفى ائتلاف «دولة القانون»، ترشيحه أية شخصية لأي موقع وزاري في تشكيلة الكاظمي. وقال النائب عن الائتلاف حسين المالكي، في بيان، إن «الأسماء التي أعلن عنها لشغل مناصب وزارية، هي من اختيار رئيس الوزراء المكلف، ولا دخل للائتلاف ورئيسه (نوري المالكي) باختيارها».

وفي ذات السياق، قال النائب، أحمد مدلول الجربا: إن «الاعلان عن التحالف الجديد سيكون بعد تشكيل الحكومة المقبلة من قبل المكلف الحالي أو غيره بحال عدم نجاحه؛ بغية إبعاده عن اللغط أو أي اتهامات بأن تشكيل التحالف جاء لأجل مكاسب انتخابية أو استحقاقات بهذه الحكومة».