رفض دخول 387 طناً واردات غذائية للدولة عبر منافذ أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي



كشفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الواردات الغذائية التي تم السماح لها بالدخول للدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت خلال العام الماضي، ما يقارب 1.3 مليون طن 65% منها عبر المنافذ البرية،

و34% عبر المنافذ البحرية، فيما تم رفض 387 طناً من الواردات الغذائية؛ كونها غير مطابقة للمعايير والشروط.

وبلغت عدد الشحنات الغذائية الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بالإمارة خلال 2019، 51 ألفاً و81 شحنة برية بنسبة 78%، و11 ألفاً و614 شحنة جوية بنسبة 18%، و2920 شحنة بحرية بنسبة 4 %، فيما تضمنت المواد الغذائية التي تم السماح لها بالدخول: البيض ومنتجاته، والأغذية المركبة، ومنتجات الألبان، والأسماك، واللحوم والخضراوات والفاكهة ومنتجاتها، والحبوب والبقوليات بأنواعها، والعصائر المحلاة، والمخبوزات والحلويات، إلى جانب أغذية الرضع.

وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة حديثاً، فقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، 68 ألفاً و876 زيارة، منها 56% لمدينة أبوظبي، و31% لمنطقة العين، و13% لمنطقة الظفرة، وتضمنت الزيارات 36 ألفاً و399 زيارة روتينية، و16 ألفاً و936 زيارة متابعة، و104 زيارات لحالات التسمم الغذائي، و2379 زيارة بلاغ غذائي، و21 طلب إغلاق إداري.

واوضحت الهيئة، أن عدد المنشآت التي أتلفت بها مواد غذائية في الإمارة بلغت 771، وبلغت كمية الإتلافات 16 ألفاً و618 كيلوجراماً.

ووجهت الهيئة خلال العام الماضي، 25 ألفاً و598 إنذاراً لمنشآت غذائية في الإمارة، وقامت بإغلاق 21 منشأة، وتحرير 1271 مخالفة، خلال الجولات التفتيشية، و4 آلاف و383 تنبيهاً.