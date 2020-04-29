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شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تدشّن ممرّ التعقيم الذاتي لسائقي مركبات الأجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، بهيئة الطرق والمواصلات، عن تدشينها ممر التعقيم الذاتي أمام سكن السائقين بمنطقة المحيصنة، لزيادة وقايتهم وحمايتهم من فيروس «كورونا» عقب الانتهاء من عملهم اليومي، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المؤسسة، للحفاظ على سلامة السائقين ومستخدمي مركبات الأجرة.
وقال ناصر الحاج، مدير إدارة الأصول: نعمل وفق توجيهات الحكومة الرشيدة بالحفاظ على سلامة المجتمع وحماية العاملين في الميدان، ولكون السائقين من أكثر المخالطين لمستخدمي مركبات الأجرة، فإننا وفرنا آلية لتعقيم ملابسهم وأحذيتهم، فور انتهائهم من العمل في توصيل الركاب، في إجراء احترازي مضاعف يحميهم من الإصابة بالفيروس، حيث وضع ممر التعقيم الذاتي أمام مدخل سكن السائقين التابع للمؤسسة في المحيصنة.
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