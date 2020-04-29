إصابات الهند تقترب من 30000 ومخاوف من تزايد التفشي في باكستان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤولون في مجال الصحة إلى جانب بعض المسؤولين الحكوميين إن الهند تقترب من 30 ألف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الثلاثاء، أي المرتبة الثانية بعد الصين في آسيا، وهو ارتفاع مطرد من شأنه أن يجعل من الصعب إلغاء إجراءات العزل العام المفروضة منذ ستة أسابيع وتنتهي في مطلع الأسبوع المقبل.

كما سجلت باكستان المجاورة قفزة في عدد الإصابات والوفيات؛ بسبب «كوفيد-19»، مرض الجهاز التنفسي الذي يسببه الفيروس، وهناك مخاوف من تجمع العديد من الناس في المساجد لأداء الصلاة في شهر رمضان على الرغم من القواعد الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي.



وقالت وزارة الصحة الهندية: إن عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد بلغ 29434 شخصاً، بارتفاع 1543 شخصاً عن اليوم السابق. كما أودى الفيروس حتى الآن بحياة 934 شخصاً. وسجلت باكستان 14079 حالة إصابة حتى الآن، توفي منها 301، وكان من بين الوفيات 20 حالة منذ أمس الثلاثاء، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد حتى الآن. وبالمقابل، أعلنت سلطات هونج كونج استئناف المؤسسات الحكومية أعمالها تدريجياً اعتباراً من 4 مايو المقبل مع استقرار الوضع المتعلق بالفيروس في الجزيرة. وأعلنت الصين عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة فيما تأكدت إصابة ست حالات، منها ثلاث حالات «وافدة» .

من ناحية أخرى، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة حركة الطيران من أجل توصيل شحنات أجهزة التشخيص وأدوات الحماية والوقاية إلى المناطق التي ينتشر فيها مرض «كوفيد-19» خاصة أمريكا اللاتينية.

بدورها، حذّرت الأمم المتحدة من أن تفشي «كوفيد-19» يهدد بإلحاق أضرار واسعة بدول شرق إفريقيا؛ حيث قد يزداد انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف في غضون ثلاثة أشهر فقط. وقدر برنامج الغذاء العالمي ارتفاع عدد الأشخاص الذين يفتقدون للأمن الغذائي في افريقيا إلى 34 أو حتى 43 مليوناً في الأشهر الثلاثة المقبلة.

(وكالات)