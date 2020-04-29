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اندماج تطبيقات عقارية فـي مجمـوعـة بمليـار دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة (إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب) «إي إم بي جي»، لتوفير الحلول العقارية في الأسواق الناشئة ومجموعة «أو إل إكس»، التابعة لمجموعة بروسوس العالمية للإعلانات الإلكترونية المبوبة، عن اندماجهما في أسواق الإمارات، ومصر، ولبنان، وباكستان.
وتتضمن اتفاقية الاندماج جولة استثمارية لزيادة رأس المال المستثمر بقيمة 150 مليون دولار بقيادة «أو إل إكس» ومساهمي «إي إم بي جي» الحاليين، الأمر الذي يرفع قيمة «إي إم بي جي» السوقية إلى مليار دولار بعد الاندماج. وكجزء من الصفقة، سيتم دمج عمليات مجموعة «أو إل إكس» مع عمليات شركة «إي إم بي جي» في الأسواق الأربعة، لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد للمجموعة بحصة تقدر ب39%.
تضم محفظة «إي إم بي جي»، كل من تطبيق «بيوت» في أسواق دول ، و«زمين» في باكستان، و«بي بروبرتي» بنجلاديش، و«مبوب» في المغرب وتونس، و«كايدي» في تايلاند. وإلى جانب توسعة أعمالها في مصر ولبنان، ستعمل «إي إم بي جي» بعد إتمام الصفقة على تشغيل منصات «أو إل إكس» في باكستان والسعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان ومنصة «دوبيزل» في الإمارات.

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