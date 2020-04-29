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شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الفطر السينمائي.. أفلام جاهزة في انتظار فتح دور العرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
على الرغم من انشغال عدد كبير من الفنانين باستكمال تصوير الأعمال التي تشارك خلال موسم الدراما الرمضانية، فإن صناع السينما حسموا أمرهم تقريباً بالأفلام التي من المفترض أن تعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، على الرغم من أنه من غير المنتظر أن يتم فتح دور العرض خلال عطلة العيد، أو حتى بعده بعدة أسابيع. وعلى الرغم من ذلك، بادرت شركات الإنتاج والتوزيع بحجز دور العرض، وبدأت في طرح الإعلانات الدعائية وملصقات الأفلام التي تشارك بها، لا سيما وأن الأفلام المقرر وجودها خلال هذا الموسم أغلبها لكبار نجوم الشباك، الذين حققوا بأفلامهم السابقة إيرادات ضخمة ليكون الجمهور السينمائي أمام موسم منتظر بوجود أفلام كبيرة ومهمة.
وعلى رأس هذه الأعمال فيلم «العارف»، الذي يعود به النجم أحمد عز للمنافسة السينمائية، ويشاركه بطولته أحمد فهمي، وأعلنت شركة الإنتاج عن طرحه في عيد الفطر، وكشفت عن الإعلان الدعائي الأول له، مشيرة إلى أنه يعد الأضخم إنتاجياً في السينما المصرية، حتى الآن، كما استخدمت الشركة في الدعاية كونه أول فيلم مصري يتم تصويره بين ثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأوروبا؛ إذ تم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر من إفريقيا، وماليزيا من آسيا، وإيطاليا وبلغاريا من أوروبا، إضافة إلى الاستعانة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة والمعارك.
ويشارك في بطولة الفيلم أمام أحمد عز وأحمد فهمي، والنجم محمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، إضافة إلى عدد آخر من النجوم كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح تايسون، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.
وكما يتقاسم أحمد عز، وكريم عبد العزيز أحدث أفلامهما معاً بعنوان «كيرة والجن» الذي يتم تصويره حالياً، يتقاسمان الموسم أيضاً، ويعرض لكريم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يراهن عليه، بعد أن حقق فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2»، أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتخطت إيراداته 100 مليون جنيه، محققاً طفرة كبيرة في شباك التذاكر خلال العامين الأخيرين بعد غيابه لسنوات، وبدأ القائمون على العمل في طرح الإعلانات من خلال الملصقات الدعائية الخاصة بالأبطال، قبل الكشف عن الملصق الرسمي خلال الأيام المقبلة، وتشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
«العنكبوت»
الفيلم الثالث الذي من المفترض أن يخوض السباق السينمائي المتوقع بعد انتهاء الأزمة، هو فيلم «العنكبوت» للنجم أحمد السقا، الذي انتهى مخرجه من تصويره ومونتاجه وأصبح جاهزاً للعرض. وتشارك أحمد السقا في بطولة الفيلم منى زكي، ومعهما ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، إضافة إلى محمد لطفي وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبد الوهاب، وضيف الشرف محمد ممدوح، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
وتخوض النجمة هيفاء وهبي هذا السباق، من خلال فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، الذي كان مقرراً عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي الأخير، لكن تم تأجيله، خاصة أن العمل جاهز للعرض، وقامت شركة الإنتاج بطرح الإعلان الدعائي الأول له، كما تم نشر بعض ملصقاته، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.
وفي الوقت نفسه توجد ثلاثة أفلام أخرى، يواصل صناعها استكمال تصويرها في ظل الحظر، من أجل الانتهاء منها ومن عملياتها الفنية الأخرى، على أمل أن تشهد الأسابيع المقبلة انفراجة، وتعود الحياة إلى طبيعتها، ويتم فتح دور العرض، حتى لو تم ذلك في ظل إجراءات خاصة داخل دور العرض.
أول هذه الأعمال فيلم «تسليم أهالي» الذي تعود به النجمة دنيا سمير غانم للسينما، كأول بطولة مطلقة لها في السينما، بعد أن شاركت كبار النجوم البطولة المشتركة معهم، ويشاركها البطولة هشام ماجد، ودلال عبد العزيز، وسمير غانم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.
وانتهى النجم محمد هنيدي، تقريباً من تصوير فيلمه الجديد «النمس والأنس»، الذي يعود فيه للتعاون مع المخرج شريف عرفة، وتشاركه بطولته منة شلبي، وعدد كبير من النجوم والنجمات. والأمر نفسه بالنسبة لفيلم «هيكل نظمي» الذي يعود به النجم رامز جلال للسينما، ويتعاون فيه للمرة الثانية مع النجمة غادة عادل، بعد أن شارك معها في بطولة «عيال حبيبة» الذي لعب بطولته حمادة هلال.
أما فيلم «هيكل نظمي» فهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، حيث انطلق تصويره مؤخراً ويرغب القائمون عليه في طرحه بموسم عيد الفطر المقبل، ليكون من الأعمال المرشحة بقوة للمنافسة في الموسم.
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