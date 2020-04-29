موسم عيد الفطر السينمائي.. أفلام جاهزة في انتظار فتح دور العرض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



على الرغم من انشغال عدد كبير من الفنانين باستكمال تصوير الأعمال التي تشارك خلال موسم الدراما الرمضانية، فإن صناع السينما حسموا أمرهم تقريباً بالأفلام التي من المفترض أن تعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، على الرغم من أنه من غير المنتظر أن يتم فتح دور العرض خلال عطلة العيد، أو حتى بعده بعدة أسابيع. وعلى الرغم من ذلك، بادرت شركات الإنتاج والتوزيع بحجز دور العرض، وبدأت في طرح الإعلانات الدعائية وملصقات الأفلام التي تشارك بها، لا سيما وأن الأفلام المقرر وجودها خلال هذا الموسم أغلبها لكبار نجوم الشباك، الذين حققوا بأفلامهم السابقة إيرادات ضخمة ليكون الجمهور السينمائي أمام موسم منتظر بوجود أفلام كبيرة ومهمة.

وعلى رأس هذه الأعمال فيلم «العارف»، الذي يعود به النجم أحمد عز للمنافسة السينمائية، ويشاركه بطولته أحمد فهمي، وأعلنت شركة الإنتاج عن طرحه في عيد الفطر، وكشفت عن الإعلان الدعائي الأول له، مشيرة إلى أنه يعد الأضخم إنتاجياً في السينما المصرية، حتى الآن، كما استخدمت الشركة في الدعاية كونه أول فيلم مصري يتم تصويره بين ثلاث قارات، هي إفريقيا وآسيا وأوروبا؛ إذ تم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر من إفريقيا، وماليزيا من آسيا، وإيطاليا وبلغاريا من أوروبا، إضافة إلى الاستعانة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة والمعارك.

ويشارك في بطولة الفيلم أمام أحمد عز وأحمد فهمي، والنجم محمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، إضافة إلى عدد آخر من النجوم كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح تايسون، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكما يتقاسم أحمد عز، وكريم عبد العزيز أحدث أفلامهما معاً بعنوان «كيرة والجن» الذي يتم تصويره حالياً، يتقاسمان الموسم أيضاً، ويعرض لكريم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي يراهن عليه، بعد أن حقق فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2»، أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وتخطت إيراداته 100 مليون جنيه، محققاً طفرة كبيرة في شباك التذاكر خلال العامين الأخيرين بعد غيابه لسنوات، وبدأ القائمون على العمل في طرح الإعلانات من خلال الملصقات الدعائية الخاصة بالأبطال، قبل الكشف عن الملصق الرسمي خلال الأيام المقبلة، وتشارك كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم دينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

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