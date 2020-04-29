شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تخون أشقائها.. تميم يوجه 31 طن مساعدات طبية لإيران فى أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار استمرار نهج النظام القطرى، فى معاداة أشقائه الخليجيون والحياد عن الصف العربى، أمر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، بإرسال شحنة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من قطر إلى إيران، بحجم 16 طنا وصلت إلى العاصمة الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكدت الوكالة أن هذه المساعدات تأتى فى إطار دعم دولة قطر للجهود التى تبذلها الحكومة الإيرانية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويوم السبت الماضى، أرسلت الدوحة طائرة تحتوى على 15 طنا من السلع والإمدادات الطبية الحكومية القطرية إلى طهران لمساعدة البلاد فى مكافحة جائحة فيروس كورونا لتصل حجم المساعدات القطرية من الدوحة لطهران 31 طنا.

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أن قطر قد سبق لها إرسال شحنتين من الإمدادات الطبية إلى إيران خلال الشهر والنصف الماضيين.

فى 22 أبريل، تناول أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيرانى حسن روحاني، قضية انتشار فيروس كورونا بينما تمنى صحة جيدة لحكومة وشعب إيران، وأضاف: "يجب أن نعمل معا لمنع انتشار المرض".

وفى إشارة إلى ضرورة توسيع التعاون التجارى والاقتصادى بين إيران وقطر، سلط الضوء على جهود المسؤولين من البلدين فى هذا الصدد. وفيما يتعلق بقسوة العقوبات الأمريكية على إيران، أشار إلى أن "العالم اليوم فى حالة خاصة ونعتقد أنه فى هذا الوضع، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات ويجب على جميع الدول التحرك بما يتماشى مع الأوضاع الجديدة".