شكرا لقرائتكم خبر عن وصول سادس طائرة عسكرية كويتية إلى الصين لنقل الإمدادات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير الكويت لدى الصين، السفير سميح جوهر حيات، وصول طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية، اليوم، لمطار مدينة كوانزو الدولي، بعد أن أقلعت من الصين أمس الأول طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي القائم بعناية وسرعة فائقة بين البلدين.وفق القبس.

وأوضح حيات، أن طائرة اليوم هي السادسة في جدول إمداد البلاد بالمستلزمات الطبية والوقائية، لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة الكويتية، والقطاعات الأخرى بالدولة بإشراف وتوجيه مجلس الوزراء. ونوه أن كل شحنة تحمل ٥٠ طناً في كل رحلة جوية من المستلزمات الطبية والوقائية.

وفى مطلع أبريل الجارى حملت طائرة عسكرية كويتية إمدادات طبية من الصين ضمن رحلات الإجلاء والشحن التي تقوم بها بهدف تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الرسمية في الدولة.

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وجاءت هذه الرحلة ضمن سلسلة الجهود والمهام التي تقوم بها وزارة الدفاع في تعاونها وتنسيقها الدائم مع وزارة الصحة بهدف توفير مختلف المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

وفي هذا السياق، قال سفير الكويت لدى الصين، ان طائرة عسكرية تابعة للجيش الكويتي محملة بـ55 طنًا من المستلزمات الطبية والوقائية وصلت للكويت لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة العامة. وفق "كونا".

وأضاف حيات، أنه يقوم بالإشراف على إجراءات تسيير الرحلات بين الكويت والصين عبر جسر جوي قائم بين البلدين، وذلك لتدعيم المخزون الاستراتيجي في مختلف قطاعات الدولة المختلفة.