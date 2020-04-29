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صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة عن انسحاب إسرائيل من لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن تفاصيل جديدة حول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، في العام 2000.

وذكرت الصحيفة -وفقا لوكالة الأنباء سبوتنيك- أنه رغم مرور عشرين عامًا على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، في الخامس والعشرين من مايو 2000، فإن هناك أسباب حقيقية وراء هذا الانسحاب.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه مرور عشرين عامًا كاملة على الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من لبنان، ما يزال يمثل جرحًا غائرًا في نفوس الإسرائيليين.

وأكدت الصحيفة أنه من بين الأسباب التي دفعت لمغادرة إسرائيل من لبنان، صعوبة إيجاد منطقة آمنة في الجنوب اللبناني للإسرائيليين، والقيام بعمليات عديمة الفائدة، فضلاً عن انعدام الثقة في أي عمليات أو مهمات إسرائيلية فيها.

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ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية قررت الانسحاب الأحادي الجانب من الجنوب اللبناني، في الخامس والعشرين من مايو 2000، بعد أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، آنذاك، إيهود باراك.

 

 

 

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