تونس..وفاة واحدة و 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، و8 إصابات جديدة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة المنقضية.
جاء ذلك في بيان للصحة التونسية، اطلع عليه مراسل الخليج 365.
وقالت الصحة التونسية إنه بعد الحالات الجديدة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 40 وفاة، وعدد الإصابات إلى 975 حالة.
وأضافت أن حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت إلى 279 حالة.
وتابعت الصحة التونسية أنها أجرت إلى حد الآن 21 ألفا 477 تحليلا مجبريا.
وأكدت " أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا."
ودعت الصحة التونسية "كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره."
وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و128 ألفا، توفي منهم أكثر من 217 ألفًا، وتعافى أكثر من 950 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.
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