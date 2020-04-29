نائب الرئيس التركي يدين هجوم عفرين الإرهابي

أنقرة/ الخليج 365

أدان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، التفجير الدموي بمدينة عفرين السورية الذي نفذه إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك".

وقال أوقطاي في تغريدة عبر تويتر قائلا: "أدين وأستنكر الهجوم الذي جرى في يوم من أيام رمضان المبارك بمدينة عفرين، أدعو بالرحمة لضحايا الهجوم وبالشفاء للمصابين".

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وأردف: "كل من يدعم منظمة بي كا كا/ي ب ك الإرهابية ويشجعها عبر صمته، يده ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء والأطفال".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الدفاع التركية في بيان، مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

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