كورونا.. البحرين تعيد عالقين والسودان يضع خطة والعراق يزيد الحظر

عواصم/ مراسلون

أعلنت البحرين، الثلاثاء، إجلاء أكثر من 3800 مواطنا من 10 دول، فيما يضع السودان خطة لإجلاء رعاياه العالقين في جارته مصر، في ظل جائحة فيروس "كورونا".

وقالت وكيل وزارة الخارجية البحرينية، رنا بنت عيسى آل خليفة، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم إجلاء أكثر من 3800 مواطنًا من: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، مصر، روسيا، تركيا، باكستان وإيران، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء (بنا).

وأضافت أن العمل لا يزال مستمرًا لإعادة جميع المواطنين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، بحلول منتصف مايو/ أيار المقبل.

ووجد مواطنون من دول عديدة أنفسهم عالقين في دول أخرى، بعد أن اضطرت الدول إلى إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وفي السودان، أعلنت وزارة الخارجية، عن وضعها خطة لإجلاء السودانيين العالقين في مصر، وفق الوكالة الرسمية للأنباء (سونا).

وذكرت الوكالة في موقعها الرسمي أن سفارة الخرطوم بالقاهرة أطلقت نموذجًا إلكترونيًا لحصر عدد السودانيين العالقين في مصر، وفقًا لخطة الخارجية، لإجلائهم إلى البلاد.

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وأغلقت السلطات السودانية، في 12 مارس/آذار الماضي، المعابر الحدودية مع مصر، ومنعت دخول مواطني 8 دول، بينها مصر؛ ضمن تدابير احترازية لمواجهة الفيروس.

وفي إطار مكافحة "كورونا"، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، الثلاثاء، تقليص عدد ساعات السماح بتجوال السكان ساعة واحدة، بحيث يُسمح بالتجول من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً، بدلًا عن السابعة مساءً.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنها قررت "التشديد في تطبيق قرار حظر التجوال، وعلى الأجهزة المعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات اللازمة في حال المخالفة".

وقررت اللجنة أيضًا فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف دينار (نحو 8 دولارات) و100 ألف (نحو 85 دولارًا) على أصحاب المتاجر ووسائل النقل العام المخالفين لقيود الوقاية من الفيروس.

ويأتي ذلك بعد تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس، في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تخفيف قيود حظر التجوال، بدءًا من 21 أبريل/ نيسان الجاري، حيث كان حظر التجوال شاملاً قبل هذا التاريخ.

وسجل العراق، حتى مساء الثلاثاء، 1928 إصابة، بينها 90 حالة وفاة.

وإجمالًا، أصاب "كورونا" أكثر من 3 ملايين و121 ألفًا، توفي منهم ما يزيد عن 216 ألفًا، وتعافى أكثر من 947 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.