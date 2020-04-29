الصليب الأحمر: 17 مليون يمني يفتقرون للمياه النظيفة

اليمن/ الخليج 365

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، افتقار 17 مليون يمني للمياه النظيفة، بالتزامن مع الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب المنظمة على حسابه بتويتر، مساء الثلاثاء.

وقال المكتب إن "أكثر من 17 مليون يمني (من أصل 29 مليونا) لا يحصلون على المياة النظيفة وخدمات صرف صحي لائقة".

وأضاف: "اليوم علينا أن نستوعب أكثر من أي وقت مضى أهمية توفير المياه النظيفة وترشيدها لحياة اليمنيين، لا سيما في ظل خطر كورونا".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن فيروس كورونا قد يكون انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

والإثنين، أعلنت الحكومة شفاء الإصابة الوحيدة المعلنة بكورونا في البلاد.

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.