كورونا.. قطر تقدم مساعدات طبية إلى الجزائر وإيران

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، إرسالها مساعدات طبية عاجلة إلى الجزائر، وشحنة مساعدات جديدة إلى إيران، لدعمهما في جهود مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الديوان الأميري، وما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بيان الديوان، إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بإرسال المساعدات الطبية العاجلة للجزائر دعما لجهود الأشقاء في مكافحة تفشي كورونا".

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فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه تم إرسال شحنة رابعة من المساعدات الطبية إلى إيران بحجم 16 طنا، لدعمها في جهود مكافحة كورونا.

ومنذ بداية أزمة كورونا، قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا ولبنان وغزة وتونس ونيبال ورواندا وأخيرا الجزائر.

وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و116 ألفا، توفي منهم نحو 216 ألفًا، وتعافى أكثر من 946 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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