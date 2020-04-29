الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أعلنت قطر، الثلاثاء، إرسالها مساعدات طبية عاجلة إلى الجزائر، وشحنة مساعدات جديدة إلى إيران، لدعمهما في جهود مكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك حسب بيان صادر عن الديوان الأميري، وما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بيان الديوان، إن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بإرسال المساعدات الطبية العاجلة للجزائر دعما لجهود الأشقاء في مكافحة تفشي كورونا".
فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه تم إرسال شحنة رابعة من المساعدات الطبية إلى إيران بحجم 16 طنا، لدعمها في جهود مكافحة كورونا.
ومنذ بداية أزمة كورونا، قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا ولبنان وغزة وتونس ونيبال ورواندا وأخيرا الجزائر.
وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و116 ألفا، توفي منهم نحو 216 ألفًا، وتعافى أكثر من 946 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. قطر تقدم مساعدات طبية إلى الجزائر وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.