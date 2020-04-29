قطر.. "الجزيرة" تبث أول نشرة إخبارية من المنزل

الدوحة / الخليج 365

بثت قناة الجزيرة القطرية، الثلاثاء، أول نشرة إخبارية في تاريخها من المنزل، والتي قدمها أحد مذيعيها عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وقالت الجزيرة عبر حسابها الموثق بـ"تويتر": "لأول مرة في تاريخ القناة، مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق يقدم نشرة الأخبار كاملة من داخل منزله بعد تماثله للشفاء من كورونا".

وأضافت أنها "أول نشرة إخبارية من المنزل على قناة الجزيرة (تأسست عام 1996)".

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وبحسب حساب توفيق الموثق في تويتر، فقد قدم نشرة السادسة مساء (15:00 تغ) من منزله بدلًا من استوديو البث في شبكة الجزيرة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن توفيق، دخول الحجر الاحترازي عقب عودته من رحلة خارج البلاد، وظهور أعراض الإصابة بالفيروس، قبل أن يعلن قبل أيام تعافيه.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تسجيل 677 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و777، بينها 10 وفيات، و ألفا و134 متعافيا.

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