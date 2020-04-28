شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا: مغادرة 243 مواطناً إلى الوطن اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت سفارة المملكة لدى تركيا عن مغادرة عدد من المواطنين العالقين في تركيا إلى المملكة اليوم.
وقالت السفارة عبر حسابها بموقع “تويتر” : “انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة من سمو وزير الخارجية أشرف معالي السفير وليد الخريجي والقنصل العام بالنيابة في إسطنبول أحمد عقيل اليوم على مغادرة 243 مواطناً على رحلة الخطوط السعودية المخصصة لإعادة المواطنين العالقين في تركيا”.
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