سوريا تتصدى لعدوان «إسرائيلي» من أجواء لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر أمس الاثنين، لعدوان جوي «إسرائيلي» استهدف مواقع في محيط دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية، التي أكدت مقتل ثلاثة مدنيين جراء هذه الغارات، فيما أوردت الوكالة أن عسكريين أمريكيين اثنين اختفيا في ريف محافظة دير الزور الشرقي، بعد تعرض عربتهما لهجوم مسلح. وقالت الوكالة: «تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان «إسرائيلي» بالصواريخ من فوق الأجواء اللبنانية». وأضافت أن الدفاعات السورية «أسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها».

وأوردت الوكالة في خبر عاجل «استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان «الإسرائيلي» على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق». ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة 4:55 قام الطيران الحربي «الإسرائيلي» من فوق جنوب لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية»، مضيفاً «على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها». حكموا سوريا لعقود..من هم "آل الأسد"؟ Advertisements وأكد المرصد السوري مقتل المدنيين الثلاثة، مشيراً إلى مقتل أربعة مقاتلين أيضاً من المقاتلين الموالين للحكومة السورية. وأوضح المرصد أن الغارات استهدفت «مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غرب دمشق»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين من تلك المجموعات من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم. من جهة أخرى، نقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن مجهولين هاجموا عربة من نوع «همر» كانت تقل جنوداً في القوات الأمريكية من حقل العمر إلى حقل التنك. وأوضحت أنه تم العثور على «العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل ولا أثر للجنديين الأمريكيين داخلها ولا يزال مصيرهما مجهولاً إلى الآن». وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل ضابط من القوات الأمريكية ومقاتلان من «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بكمين نصبه مجهولون لدورية عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور. (وكالات)

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