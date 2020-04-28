لماذا خفضت الإمارات والكويت شروط استيراد منتجات مصر الزراعية؟.. "الوزارة" تُجيب

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كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، عن أن دولتَي الكويت والإمارات خفضتا من الإجراءات المتشددة التي قد وضعتاها في السابق؛ خصوصًا دولة الكويت الشقيقة، مشيرًا إلى أن الأسباب متعددة؛ أبرزها المنظومة المطبقة حالياً، والتي اطلعت عليها الوفود الفنية من خلال التعرف على نظام مراقبة المزارع المصرية وأماكن التصدير.

وتعد مصر الأولى عالميًّا في تصدير الموالح؛ حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية 5 ملايين طن سنويًّا.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الدولية وعمل تحليل لمتبقيات المبيدات قبل تصديرها من جهة، ومن الجهة الأخرى كثرة الطلب على المنتجات الزراعية المصرية بعدما زادت الطلبات من دول الاتحاد الأوروبي؛ مما أضاف سمعة طيبة لمنتجاتنا الزراعية.

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وتابع رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة: "جائحة كورونا واحدة من الأسباب أيضًا؛ حيث إن بعض الدول الأوروبية والعربية توقفت بها أعمال الحجر الزراعي التابع لها أو المواني والمطارات".

وأشار العطار إلى أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر؛ على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة بأن الدولة المصرية تعاملت بشكل احترافي في ما يخص تعثر الشحنات الجوية بالمواني، حيث تم تسهيل إجراءات التوريد بالتزامن مع الالتزام بكل ضوابط الأمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية منذ بداية العام نحو 2.2 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم.