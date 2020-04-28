تشاووش أوغلو: داعمو "ي ب ك" الإرهابية مسؤولون أيضا عن تفجير عفرين

أنقرة / الاناضول

- تشاووش أوغلو: الداعمون والساعون لشطب اسم "بي كا كا/ ي ب ك" من قائمة الإرهاب مسؤولون أيضا عن هذا "الهجوم الدنيء"

- صويلو: التفجير الغادر "لن يبقى دون رد"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن داعمي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية والساعين لشطب اسمها من قائمة الإرهاب "مسؤولون أيضا" عن التفجير "الدنيء" الذي شهدته مدينة عفرين السورية من قبل إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك".

وفي تغريدة نشرها، الثلاثاء، على حسابه عبر تويتر، أوضح تشاووش أوغلو أن منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية الغادرة، قتلت المدنيين الأبرياء، "غير آبهة لوجود الأطفال ودون اعتبار لشهر رمضان المبارك".

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وترحم الوزير على الذين فقدوا حياتهم جراء الهجوم، محملا داعمي المنظمة الإرهابية والساعين لإزالتها من قائمة الإرهاب، مسؤوولية التفجير.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة، إن التفجير الذي نفذته المنظمة الإرهابية الغادرة "لن يبقى دون رد".

ودعا صويلو بالشفاء للجرحى والرحمة للقتلى الأبرياء الذي قضوا في التفجير.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الدفاع التركية في بيان، مقتل 40 شخصا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.