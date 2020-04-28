الحكومة الليبية: مليشيا حفتر تستهدف مستشفى ميدانيا في طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

استهدفت مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، مستشفى ميدانيا في منطقة طريق المطار جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بقذائف صاروخية.

جاء ذلك حسب ما نشرته صفحة عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عبر فيسبوك.

وقالت: "هذه الواقعة، استمرار للسّجل الإجرامي في استهداف فرق الإسعاف والطواقم الطبية والمستشفيات".

وأضافت: "المستشفى الواقع في منطقة طريق المطار، تعرض للقصف المباشر بأكثر من 6 قذائف صاروخية هاوزر، تسببت في أضرار واسعة في المستشفى والسيارات الخاصة بالطاقم الطبي".

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ونقل المصدر صورا تظهر بعضا من تلك الخسائر.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيات حفتر الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في 2015 كأساس للتسوية السياسية، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية داخلية أو دولية.

فيما رفض تلك الخطوة كل من "المجلس الأعلى للدولة"، و"الرئاسي للحكومة"، و"نواب طرابلس" إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.