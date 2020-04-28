قطر.. 5 مستشفيات و4 مراكز صحية و30 فندقا لحجر كورونا

الدوحة/ الخليج 365



خصصت قطر 5 مستشفيات و4 مراكز صحية لعلاج مرضى فيروس كورونا إضافة إلى مستشفى للعزل الطبي بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفاً و500 سرير.



وقال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، في حوار مع الوكالة الرسمية للبلاد (قنا)، إن المراكز الصحية يتم فيها اختبار وفحص وحجز الحالات المشتبه إصابتها بكورونا.



ولفت "آل ثاني" أن "10% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض سريرية، وهو ما يؤكد أهمية إجراء المسح وعمل الفحوصات المخبرية الأخرى".



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وأضاف أنه منذ بداية تفشي كورونا تجاوز العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية التي أجرتها الجهات الصحية في قطر 88 ألفا.



وأشار أن السلطات "خصصت ما يقارب 30 فندقا مجهزا بأعلى معايير الأمن والسلامة من أجل الحجر الصحي، وغرف منفردة وأخرى للعائلات، كما تم توفير عيادات مخصصة داخل الفنادق للكوادر الطبية وشبه الطبية لإدارة الحالات والتقييم والرصد والمتابعة".



وسجلت قطر، الثلاثاء، 677 إصابة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و777، بينها 10 وفيات، وألف و134 متعاف.

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