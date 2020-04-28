إعادة 150 مصريا عالقين قرب ميناء ضبا السعودي

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وزارة النقل المصرية، الثلاثاء، أن 150 مواطنا كانوا عالقين قرب ميناء ضبا السعودي، في طريقهم حاليا للعودة إلى بلادهم على متن عبارة حكومية.

وقالت الوزارة، إنه "تم تسيير عبارة بحرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطنا من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وأضافت: "تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30 (15:30 ت غ) مساء اليوم".

وأوضح البيان إنه سيتم استقبال العائدين ضمن إجراءات تشمل الحجر الصحي.

ومنذ نحو شهر، تتناقل منصات تواصل اجتماعي مقاطع فيديو لاستغاثات قالت إنها "لعمالة مصرية عالقة قرب ميناء ضباء السعودي، تريد العودة لوطنها".

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وقال شخص من بين العالقين، في أحد الفيديوهات المتداولة: "نريد العودة لبلادنا، ومستعدون للخضوع لإجراءات الحجر الصحي"، مطالبا بتدخل رئيس البلاد لحل أزمتهم.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت الرئاسة اجتماعا موسعا لبحث عودة المواطنين العالقين بمختلف دول العالم، وسط تقديرات رسمية لأعدادهم آنذاك تصل إلى 3378.

وقبل أيام بدأت طائرات مصر للطيران (حكومية) برحلات جديدة في عدة بلدان لإرجاع المصريين العالقين.

ومنذ أكثر من شهر، بدأت مصر، استقبال المصريين العائدين من الخارج، على أن يتم عزل العائدين صحيا لمدة أسبوعين.

وحتى الثلاثاء، سجلت مصر، 5042 إصابة بفيروس كورونا، تعافى منهم 1304، وتوفي 359.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.