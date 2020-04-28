واشنطن تدعو "الانتقالي" اليمني إلى العودة لاتفاق الرياض

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



دعا السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، الثلاثاء، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في اليمن، للعودة إلى اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة الشرعية قبل عام.



جاء ذلك في بيان هنزل، ردا على إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".



ووصف هنزل، إجراءات الانتقالي بغير "المجدية"، لا سيما في أوقات تتعرض فيها البلاد لفيروس كورونا.

وأضاف أن"اتخاذ خطوات أحادية كهذه لن تؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن".

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كما تهدد إجراءات الانتقالي، حسب سفير واشنطن باليمن، بـ"تعقيد الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة والمتمردين الحوثيين".



وفي بيانات منفصلة سابقة، أعلنت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتحالف العربي (تقوده السعودية) في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخيلجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض إعلان المجلس الانتقالي بشأن الحكم الذاتي، مؤكدين على ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.



ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في محافظة عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.



وعقب ساعات من إعلان المجلس الانتقالي حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.