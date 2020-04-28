وفيات "كورونا"... 3 بالمغرب و2 بالعراق والصومال

عواصم عربية / الخليج 365
سجل المغرب والعراق والصومال، الثلاثاء، وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
في المغرب، أعلن محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، 3 وفيات، وتعافي 83، وإصابة 132.
وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4252، بينما الوفيات إلى 165، والمتعافين إلى 778.
وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل حالتي وفاة و81 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمال الوفيات إلى 90 والإصابات 1928.
وأضافت أن 33 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء، ما رفع مجمل حالات التعافي إلى 1319.
وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة بالفيروس، و5 حالات تماثلت للشفاء.
وترتفع حصيلة الفيروس في البلاد إلى 528 حالة، توفي منهم 37، و19حالة تعاف، بحسب البيان ذاته.
وأصاب الفيروس حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 3 ملايين و88 ألفًا، توفي منهم نحو 213 ألفًا، وتعافى أكثر من 935 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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