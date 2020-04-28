كورونا.. إغلاق إسرائيل في ذكرى النكبة

القدس / زين خليل / الخليج 365



فرضت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، إغلاقا تاماً تحسبا من تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع حلول ذكرى النكبة "يوم الاستقلال".



ودخل الإغلاق حيز التنفيذ الساعة 17:00 (14:00 ت.غ)، ويستمر حتى الساعة 20:00 (17:00 ت.غ) من مساء الأربعاء، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويؤرخ "يوم الاستقلال" لذكرى تأسيس إسرائيل على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة".

ولن يُسمح للإسرائيليين بالخروج من منازلهم خلال فترة الإغلاق، سوى لشراء الأدوية والمستلزمات الحيوية داخل المدينة أو الأحياء السكنية للقاطنين فيها، فيما يحظر عليهم التنقل بين المدن.



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وتوقفت حركة المواصلات العامة، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على حواجز وعند مداخل ومخارج المدن لتطبيق الإغلاق، وفق المصدر ذاته.



ولأول مرة يحيي الإسرائيليون ذكرى تأسيس دولتهم عام 1948 (النكبة) على أنقاض الأراضي العربية المحتلة، وهم قابعون في المنازل على خلفية تفشي كورونا.

وسبق أن فرضت الحكومة إغلاقا شاملا على جميع المدن الإسرائيلية خلال عيد الفصح في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري.

وانتشر آنذاك مئات الجنود على حواجز عند مداخل المدن الإسرائيلية ومنعوا الدخول أو الخروج منها.

وارتفع إجمالي الوفيات في إسرائيل جراء الإصابة بالفيروس حتى مساء الثلاثاء إلى 208، فيما بلغ عدد المصابين 15 ألفا و589.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.