لبنان.. الأمن يطالب المحتجين بـ"عدم التخريب"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
طالبت مديرية قوى الأمن الداخلي في لبنان، المتظاهرين بالابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب، بالتزامن مع تجدد احتجاجات رافضة لتردي الأوضاع المعيشية.
وطالبت قوى الأمن في بيانٍ، الثلاثاء، من المتظاهرين التحلّي بضبط النفس والمسؤولية الوطنية.
ووجهت بـ"الابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب، ولا سيّما في الوقت الدقيق الذي يمرّ فيه لبنان نتيجة الأزمة الاقتصاديّة".
وشدّدت على أنّها "تحترم حقّ التظاهر"، مؤكّدةً أنّها "مُلزَمة بحماية المتظاهرين السلميين".
وتزامنًا، رصدت مراسلة الخليج 365 تجمع عشرات الشبان في خيمة الحراك في منطقة انطلياس (شرق بيروت)، رافعين الأعلام اللبنانيّة.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أحرق متظاهرون لبنانيون، سيارتين أمنيتين في أحد شوارع مدينة طرابلس (شمال لبنان)، خلال احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية بالبلاد.
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضًا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.
واندلعت الاشتباكات إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ تجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
ومنذ أكثر شهر، تعد التجمعات ممنوعة في كافة أراضي البلاد لتفيذ تدابير احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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