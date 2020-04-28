لا يحرّد ولا يجيب حجار

مثل عامي دارج على الألسنة بين قبائل الحجاز، ومعناه ليس هو بالرامي الذي يرمي بالحجارة، ولاهو بالذي يساعد غيره ليرمي ،إذا كان لا يريد رمياً، وهذا الشخص وجوده كعدمه!

هذا المثل على عاميته، إلا أنه يحمل من المعاني الشيء الكثير، ويُستشهد به في مجالات شتى!

ومن تطبيقاته على الساحة الفكرية، في الشخص الذي نصبّ نفسه ناقدا للأمة، وهو صفرُ اليدين ليس له نتاج علمي، ولاعقلٌ يُعمله ويفكر به، ولا يترك غيره يفكر!

ينتقد كل شيء بلاعلم، ولا يعجبه شيء حتى لو أثبت بالعلم، وفي نهاية الأمر لم ينجز أي شيء لنفسه فضلاً عن الأمة!

أو إنه ينتقد فقط بلا حلول، وهذا أيضاً وجوده كعدمه ولم يضف شيئاً، كالطبيب الذي يشخص حالة مرضية،ولا يعطيها الدواء الذي يناسبها لينقذ حياتها من الموت أو يخفف عنها الألم!

هذا هو الواقع الذي تعاني منه الأمة من بعض النّقاد، الذين لا فائدة من وجودهم، فهم كجملة زائدة لا محل لها من الإعراب، أو كمثل حرف( ما) بعد (إن) التي كفتها عن العمل !

الأسئلة التي توجه إلى هولاء وغيرهم من عثرة الطرق الفكرية !

من الذي نصبّك ناقدا لمفكري الأمة؟

ما هي خبراتك العلمية والعملية التي بنيت عليها انتقاداتك؟!

هل انت وفكرك تحت الإنتقاد أم لا؟!

الناقد صاحب البصيرة هو من يضع يده على الخطأ والخلل، ويُوجِدُ له حلاّ يناسب الحال،و بدائل تواكب العصر في حدود الشرع، متقبلاً لآراء الآخرين ومناقشاً لها إن كانت هادفة!

كتبه : أيمن الحربي