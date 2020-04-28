إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 200 ألف حالة

ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا لتتجاوز 200 ألف حالة. وأعلنت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن إجمالي عدد الإصابات وصل بحلول اليوم إلى 201 ألف و505 حالات، كما ارتفعت حالات الوفيات بالمرض بمقدار 382 حالة لتصل إلى 27 ألف و359 حالة. انشر الخبر :

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