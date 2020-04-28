سجلت بريطانيا اليوم 568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 763 ألف و387 فحصاً طبياً أسفرت عن تأكيد 157 ألفاً و149 إصابة. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 568 حالة وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.