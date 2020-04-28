فيفا يتجه لمنع «البصق» على أرض الملعب بسبب كورونا

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتقنين إجراءات ضد اللاعبين الذين يبصقون على أرض الملعب خلال المباريات، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، عند استئناف النشاط الكروي.

وتوقفت منافست كرة القدم في معظم أنحاء العالم، منذ النصف الأول لشهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19” المعروف عالميًا بفيروس كورونا المستجد، والذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص، وأودى بحياة ما يزيد عن 200 ألف.

وتبعًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أوصت اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتحذير اللاعبين الذين يقومون بالبصق خلال المباريات.

وقال ميشيل دوهوج رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم: “إنها ممارسة شائعة في كرة القدم، وليست صحية، لذلك يجب أن نتجنب تلك العادة عندما تُستأنف منافسات كرة القدم، والسؤال هنا ماذا يمكن أن نفعل؟ بالإمكان منح اللاعبين الذين يفعلون ذلك بطاقة صفراء، لكي يدركون أن هذا الأمر غير مرغوب.”

ويدرس “فيفا” وكذلك الاتحادات الوطنية لكرة القدم إجراءات عديدة لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، عند استئناف منافسات كرة القدم، أبرزها إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل مستمر.