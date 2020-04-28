غوغل تطلق سماعتها اللاسكلية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

طرحت شركة غوغل سماعات أذن لاسلكية حملت اسم (بكسل بودز) وذلك بعد نحو 6 أشهر من الإعلان عنها.

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وبحسب مدونة غوغل الرسمية فإن السماعات تتميز "بصوت عالي الجودة، وتصميم صغير الحجم يتناسب مع الأذن بشكل آمن ومريح، إضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة".

كما أكدت الشركة أن السماعات ستصبح أفضل مع مرور الوقت نظراً لميزات جديدة ستتم إضافتها مثل: تحديث خاصية (جد جهازي) Find My Device التي ستعرض آخر موقع معروف للسماعات.

وأصبحت سماعات "بكسل بودز" متاحة للبيع في الولايات المتحدة باللون الأبيض، حيث يمكن الحصول عليها من خلال متجر غوغل Google Store، وبعض شركات الاتصالات، ومتاجر التجزئة.

وأكدت الشركة نيتها في طرح السماعة بالمزيد من الألوان، مثل: الأسود، والأخضر، والبرتقالي، خلال الأشهر المقبلة، كما تعتزم إطلاقها في المزيد من الدول خلال الأشهر المقبلة أيضًا.