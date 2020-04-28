دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Withings تطلق جيل جديد من مستشعرات النوم لرصد التنفس أثناء النوم ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Withings اليوم جيل جديد من المستشعرات المخصصة لرصد وتعقب تنفس المستخدم أثناء النوم، والتي تأتي في لوحة تثبت في سرير المستخدم لتعمل على تحليل نوم المستخدم والتنفس ورصد توقف التنفس بدقة تحاكي تقنية المؤسسات الطبية.

أكدت Withings على أن اللوحة الجديدة التي تضم مستشعرات النوم، تتميز بكفاءة في تحليل نوم المستخدم بآداء يحاكي التقنية المستخدمة في المجال الطبي، حيث قامت Withings بتجربة لوحة مستشعرات النوم الجديدة بالفعل في كلاً من مستشفيات فرنسا وبلجيكا.

وتركز تقنية Withings بشكل خاص على مراقبة تنفس المستخدم أثناء النوم، وتحليل النتائج بشكل دقيق، كما تعمل الوحدة على تحليل حركة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً تحليل ضربات القلب، كما تعمل على تحليل دورة النوم الخاصة بالمستخدم كاملة، بهدف عرض مقترحات لتحسين نوم المستخدم في النهاية.

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من جانب أخر تتوافق لوحة مستشعرات النوم الجديدة من Withings في العمل مع المنزل الذكي، حيث تستخدم IFTTT لإلقاء الأوامر الصوتية لخفض الإضاءة أو تشغيل جهاز إعداد القهوة عند الإستيقاظ.

ومن المقرر أن تتوفر Withings Sleep Analyzer اليوم في السوق الأوروبي بسعر 130 يورو، والمملكة المتحدة بسعر 120 جنيه إسترليني.

المصدر

هذا الموضوع Withings تطلق جيل جديد من مستشعرات النوم لرصد التنفس أثناء النوم ظهر على التقنية بلا حدود.