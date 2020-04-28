دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Oppo A92 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo A92، والتي إستعرضت تصميم الكاميرة الرئيسية في الجهة الخلفية، مع ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

بعد أن سلطت التسريبات السابقة الضوء على هاتف Oppo A92s الذي ظهر بتصميم غير تقليدي في الكاميرة الخلفية، جاءت التسريبات اليوم لتكشف عن تصميم إصدار أخر من السلسلة وهو هاتف Oppo A92.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم الكاميرة لهاتف Oppo A92 التي تأتي بشكل حرف L، مع إعدادات رباعية للكاميرة، كما تؤكد الصور على تصميم ثقب الشاشة في الكاميرة الأمامية للهاتف التي تأتي في الجانب الأيسر، كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مما يؤكد على أن هاتف Oppo A92 يضم شاشة LCD.

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كما كشفت تسريبات أخرى عن الهاتف يأتي بحجم 6.5 إنش في شاشة LCD تدعم جودة عرض Full HD بلس، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Oppo A92 بواجهة ColorOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Oppo A92 ظهر على التقنية بلا حدود.