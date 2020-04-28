شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من أزمة خطيرة قد تضرب السودان بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت ، اليوم الثلاثاء ، عن مخاوف حقيقية بشأن الأزمة التي تواجه التحول في السودان في خضم جائحة الكورونا. قائلة إن "المعاناة لا توصف" تنتظر السودان ما لم يتحرك المانحون لدعمه عاجلاً.

وقالت المسؤولة الأممية – وفقا لصحيفة الانتباهة السودانية- : "لم يكد يمضي عام واحد بعد الإطاحة بحكومة عمر البشير من السلطة والوعد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والعدالة والسلام تواجه تهديدا ماثلاً الآن بسبب مصاعب جمة على حكومة السودان الانتقالية فيما يتعلق بالموارد. وقد تفاقمت المصاعب بتداخل عدة اسباب منها الآثار الفعلية للعقوبات الاحادية المستمرة، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف عبء الديون عن السودان وفشل تقديم اي عون دولي للحكومة".

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ووفقا للصحيفة السودانية ، فقد حذرت مصادر طبية من نقص خطير في المعدات والعتاد الوقائي وحتى 27 أبريل سجلت 275 حالة اصابة موجبة بالكرونا-19، توفي منهم 22 شخصا.

وقالت المسئولة الأممية أن النظام الصحي السوداني ليس معدا للتعامل مع تفشي المرض بالصورة التي شهدناه في أماكن أخرى من العالم. مشيرة إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في السودان هي أن يكثف المانحون مساعداتهم وأن يمدوا يد العون للسودان.

وكان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قد بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 8 أبريل 2020، يؤكد فيها بأن الكورونا تشكل تحديا مهولا للنظام الصحي والاقتصاد والمجتمع في البلاد كلها، وطالب بدعم مالي وفني لمجابهة الوباء.