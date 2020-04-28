شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يزيد عدد ساعات حظر التجوال بعد ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء، زيادة عدد ساعات حظر التجوال لتبدأ من السادسة مساءً بدلا من السابعة، وتغليظ العقوبة على المخالفين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

ويأتى الإجراء بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فى العراق، إلى أكثر من ضعفى العدد الذى أعلنت عنه السلطات العراقية، أمس الإثنين، حيث أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان "تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

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وذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن الإصابات توزعت في محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك والمثنى وبابل وأربيل"، مبينة "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد وأربيل، لافتة إلى أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرة إلى "فحص 4648 مواطناً خلال ذات المدة.

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء فوصلت لـ1319.

وفى وقت سابق ثمنت وزارة الخارجية العراقية عالياً مواقف اليابان الداعمة، والمُسانِدة في مُختلِف الظروف الطارئة، وعلى طول خط العلاقات التاريخيّة التي تجمع بين العراق واليابان، وآخرها قرار الحكومة اليابانيّة تخصيص مبلغ (1.45) مليون دولار بوساطة الاتحاد الدوليّ لجمعيّات الصليب والهلال الأحمر لمُساعَدة العراق في مُواجَهة فايروس كورونا، وتقديم مبلغ (1.55) مليون دولار عبر مُفوّضيّة الأمم المتحدة لشُؤُون اللاجئين لدعم الاحتياجات الإنسانيّة للنازحين العراقيّين.