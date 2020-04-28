شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تخصص 15% من تعاقدات الحكومة للشركات متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء إنه تماشيا مع حزمة التحفيز الاقتصادي بالإمارة، ستخصص دائرة الإسناد الحكومي 15 %من المشتريات والتعاقدات السنوية الحكومية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدءا من عام 2020 وما بعده.

وبحسب "رويترز"؛ أضاف المكتب الإعلامي في تغريدة على تويتر، أن هذا التحرك "سيوفر مزيدا من الدعم والفرص لهذه الشركات والتي تعتبر من أعمدة الاقتصاد".