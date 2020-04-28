شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: كورونا تفشى على الأرجح فى اليمن وسط نقص التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن هناك "احتمالا حقيقيا جدا" لانتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن، محذرة من أن نقص تمويل المساعدات سيضر بجهود مكافحة الفيروس في واحدة من أكثر الدول ضعفا.

وبحسب "رويترز"، أعلنت الدولة التي دمرتها الحرب، والتي يعاني سكانها على نطاق واسع من الضعف والجوع والمرض، وجود حالة واحدة أكدت الاختبارات إصابتها بكوفيد-19، ولكن بسبب عدم كفاية الفحوصات وتدهور المنظومة الصحية تخشى جماعات الإغاثة من أن يكون المرض متفشيا على نطاق واسع.