شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تلغى قرار حظر التنقلات ضمن المحافظة الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات السورية اليوم، إلغاء قرار حظر التنقلات ضمن المحافظة الواحدة، التى كانت أعلنت عنها السلطات فى وقت سابق كإجراء احترازى لمنع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وفى سياق منفصل، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن طائرة تركية مسيرة استهدفت أحد المراكز الأمنية التابعة للقوات الكردية بمدينة عين العرب، فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن قوات الاحتلال التركى تستهدف مناطق قوات سوريا الديمقراطية التى تعمل على احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد، مشيرة إلى التزام قوات سوريا الديمقراطية بالنداء الأممى الداعى لوقف إطلاق النار من جميع الأطراف.

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وأشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى انفجار القنبلة الأولى على تمام الساعة الثالثة فجراً فور إلقائها مباشرةً مخلفةً أضرار مادية، كما انفجرت القنبلة الثانية بتمام الساعة الثالثة و خمس وأربعون دقيقة فجراً، بعد إلقائها بعشرة دقائق لأنها كانت تعمل بموقت زمني، ولم يخلف الاستهدافيّن أي أضرار بشرية.

فيما أكدت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا التزامها التام بالنداء الأممي لوقف النزاع بين كافة الأطراف في هذا الظرف الطارئ الذي يمر به العالم ، داعية القوى الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار على كافة المناطق الحدودية للدولة التركية أداء واجباتها حفاظاً على أمن و سلامة المواطنين في كافة مناطق شمال وشرق سوريا من استهدافات الاحتلال التركي المستمرة لمناطق قوات سوريا الديمقراطية.