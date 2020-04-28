شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الشهر الفضيل.. السعودية توزع 41 ألف سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت السعودية ممثلة فى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية خلال شهررمضان المبارك، وفق بيان صحفى.

ويراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .

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