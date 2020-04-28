خلال الشهر الفضيل.. السعودية توزع 41 ألف سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت السعودية ممثلة فى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية خلال شهررمضان المبارك، وفق بيان صحفى.
ويراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .
وقد دشنت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة الماضى، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية السودان، بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن محسن جعفر، وممثلي منظمة العون الإنساني والاغتنام للتنمية البشرية.وفق بيان صحفى.
وسيجري توزيع 38,000 سلة غذائية في ولايات الخرطوم، وجنوب كردفان، وشمال دارفور، والبحر الأحمر، والنيل الأزرق، وسنار بجمهورية السودان خلال شهر رمضان المبارك، يستفيد منها 229,266 فرد لسد حاجة الأسر الموجودة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، بحيث ستقوم منظمة الاغتنام للتنمية بتوزيع هذه السلال تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة ليتم إيصالها لمنازل المستفيدين والمحتاجين، وذلك لتجنب التجمعات وإتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال السفير جعفر في تصريح بهذه المناسبة، إن هذا التدشين يأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتطبيقًا لما دأبت عليه المملكة في مساعدة المحتاجين بالدول الشقيقة والصديقة.
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